Велейский дом культуры в Пушкиногорском районе заработал после ремонта

Велейский дом культуры возобновил работу после ремонта. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Ремонт помещений сельского ДК завершился благодаря поддержке временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, откликнувшегося на просьбу жителей села о помощи.

- Как я и обещал Михаилу Юрьевичу, мы закончили внутренние работы к 8 Марта. В этот день был полный зал — жители Велья и близлежащих населенных пунктов. Сейчас селяне воодушевлены, придумывают и проводят массу новых мероприятий. Их радость можно понять, ведь ремонт был приостановлен на целых полтора года, — рассказал глава Пушкиногорского района Александр Баранов.

В ходе ремонта концертном зале Дома культуры обшиты и покрашены стены, сделаны подвесной потолок, новые полы, двери и система отопления. Также здесь подготовлено помещение, куда в ближайшее время переедет сельская библиотека.

- Как только позволит погода, мы еще покрасим фасад и благоустроим территорию. Эти работы продолжатся за счет местного бюджета. Планируем, что День деревни летом будем праздновать уже в красивом здании, — сказал Александр Баранов.