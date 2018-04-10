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Общество

В Пскове стартовал отбор номинантов на фестиваль уличных танцев Yalta Summer Jam

10 апреля 2018 года, 11:10

На псковском «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» пройдет отбор в номинацию «Чем богат» ежегодного международного фестиваля хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Впервые номинация BREAK-DANCE battle (Kids) 1х1, в которой будут состязаться участники от 7 до 16 лет, станет отборочной площадкой для участия в ежегодном международном фестивале хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM. Победители отборочного тура смогут проявить свои танцевальные навыки в Ялте с 10 по 15 июля.

Отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств им.Н.А. Римского-Корсакова (Псков, ул.В.Шуйского, д.2) с 16:00 до 19:00. Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победителей ждут щедрые подарки от спонсоров, а также денежные призы.

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