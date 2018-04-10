Решены почтовые проблемы в труднодоступных деревнях Псковской области

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова подписано соглашение об оказании почтовых услуг в труднодоступных населенных пунктах региона. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Речь идет о местностях в Псковском и Печорском районах, в том числе острове им. Залита, дер. Теребище, Крупп, Киршино.

Документ устанавливает порядок действий в случае, когда доставка сотрудников Псковского филиала «Почты России» невозможна имеющимися в филиале транспортными средствами.

Разработанный порядок позволит бесперебойно обеспечивать доступность почтовых услуг, доставку социальных выплат и пенсий в труднодоступных населенных пунктах в период действия ограничительных мер по выходу на лед Псковского озера.