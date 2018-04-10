Следователи приедут в Порхов и Остров, чтобы провести личный приём граждан

В апреле руководство следственного управления Псковской области планирует провести выездные приемы граждан в Порхове и Острове. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

В Островском межрайонном следственном отделе (г. Остров, ул. Освобождения, д.19) прием будет проводить заместитель руководителя следственного управления Больбух Дмитрий Анатольевич 17 апреля в 12.00.

В Порховском межрайонном следственном отделе (г. Порхов, ул. Кузнецова, д.43) прием будет проводить и.о. руководителя следственного управления Токарев Андрей Викторович 18 апреля в 14.00.

Предварительная запись по телефону: 8(8112) 290-602.