Организаторам подпольного казино в Плюссе грозит до 4 лет лишения свободы

Двое жителей Плюсского районе предстанут перед судом за незаконное проведение азартных игр с использованием игрового оборудования. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе следствия установлено, что в 2015 году мужчины разместили в одном из жилых домов в поселке Плюсса игровые автоматы и, выполняя функции управляющего и администратора-кассира, получали от граждан денежные средства от незаконной деятельности.

Уголовное дело направлено в Плюсский районный суд для рассмотрения по существу.

Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.