Опубликована карта Пасхального молодежного фестиваля на стадионе «Машиностроитель»

На стадионе «Машиностроитель» 15 апреля стартует Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка. Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, торговые ремесленные ряды и часть интерактивных площадок начнут работу с 11.00. Торжественное открытие с участием официальных лиц города и представителей духовенства запланировано на 13.00. Далее эстафету празднования подхватят псковские рестораторы. Средства от продажи эксклюзивных куличей и другой продукции фестиваля-ярмарки будут переданы семье Даши Ардашевой, которая нуждается в дорогостоящем лечении.