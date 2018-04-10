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Культура

Опубликована карта Пасхального молодежного фестиваля на стадионе «Машиностроитель»

10 апреля 2018 года, 09:25

На стадионе «Машиностроитель» 15 апреля стартует Пасхальный молодежный фестиваль-ярмарка. Мастер-классы и интерактивные площадки, ремесленные ряды, бесплатные пасхальные угощения и благотворительный аукцион, показательные полеты хищных птиц и выступление собак - только часть большой программы.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, торговые ремесленные ряды и часть интерактивных площадок начнут работу с 11.00. Торжественное открытие с участием официальных лиц города и представителей духовенства запланировано на 13.00. Далее эстафету празднования подхватят псковские рестораторы. Средства от продажи эксклюзивных куличей и другой продукции фестиваля-ярмарки будут переданы семье Даши Ардашевой, которая нуждается в дорогостоящем лечении.


Площадки Пасхального фестиваля
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

1. Катание яиц;

2. Пасхально-спортивная площадка;

3. Лучный тир;

4. Хищные птицы;

5. Научное шоу;

6. Ремесленные ряды;

7. Пасхально-сказочная площадка.

Торговые ряды, концертная площадка и места для увлекательных состязаний разместятся вокруг и внутри эскпоцентра, предоставленного Фондом гарантий и развития предпринимательства Псковской области. Так, слева от входа на стадион развернутся площадки, где можно будет покатать пасхальные яйца и посоревноваться в скорости, силе и ловкости на пасхальных спортивных соревнованиях. Напротив входа в экспоцентр расположится Пасхальная сказочная площадка. В программе фестиваля: стрельба в лучном тире, фото с хищными птицами, участие в научных экспериментах и многое другое.

Внутри экспоцентра будут работать ряды ремесленников, мастер-классы по раскрашиванию яиц и изготовлению пасхальных кукол, а также распахнет двери площадка с бесплатными пасхальными угощениями.

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