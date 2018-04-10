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Общество

Ко Дню Победы псковские ветераны получат по 5 тысяч рублей

10 апреля 2018 года, 17:58

В честь Дня Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда», предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета в размере 5 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Узники концлагерей, труженики тыла и вдовы к 9 мая получат по 1 тысячи рублей из местных бюджетов. Около тысячи ветеранов и жителей блокадного Ленинграда обеспечены бесплатным социальным обслуживанием на дому, а 40 человек в этом году пройдут санаторно-курортное лечение.

С 1 по 15 мая псковским ветеранам будет предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона.

КСТАТИ

Почти 4,5 тыс ветеранов уже улучшили свои жилищные условия. Сейчас ведется работа по обеспечению жильем лиц, приравненных к этой категории граждан. В этом году сертификаты на приобретение или строительство жилья получили 16 представителей старшего поколения, из них четыре — уже реализовали свое право. Порядка 10 человек планируется обеспечить сертификатами в следующем году, что позволит полностью закрыть потребность.

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