Ко Дню Победы псковские ветераны получат по 5 тысяч рублей

В честь Дня Победы для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также лиц, награжденных знаком «Жители блокадного Ленинграда», предусмотрена единовременная выплата из областного бюджета в размере 5 тысяч рублей. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Узники концлагерей, труженики тыла и вдовы к 9 мая получат по 1 тысячи рублей из местных бюджетов. Около тысячи ветеранов и жителей блокадного Ленинграда обеспечены бесплатным социальным обслуживанием на дому, а 40 человек в этом году пройдут санаторно-курортное лечение.

С 1 по 15 мая псковским ветеранам будет предоставлена возможность бесплатного проезда в городском, пригородном и междугородном транспорте на территории региона.