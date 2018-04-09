Псковичей призывают сообщать о фактах коррупции по телефону доверия

В целях защиты прав граждан и эффективного внутреннего контроля в следственном управлении СК России по Псковской области действует «телефон доверия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый гражданин, позвонив по номеру 290-619 имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях сотрудников управления либо о коррупционных проявлениях.

Полученные сведения передаются дежурным оператором напрямую руководителю следственного управления, который лично контролирует их проверку.

Также напоминаем, что в следственном управлении по номеру 290-602 на постоянной основе функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием.