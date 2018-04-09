Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Псковичей призывают сообщать о фактах коррупции по телефону доверия

9 апреля 2018 года, 17:02

В целях защиты прав граждан и эффективного внутреннего контроля в следственном управлении СК России по Псковской области действует «телефон доверия». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Каждый гражданин, позвонив по номеру 290-619 имеет возможность сообщить известные ему сведения о неправомерных действиях сотрудников управления либо о коррупционных проявлениях.

Полученные сведения передаются дежурным оператором напрямую руководителю следственного управления, который лично контролирует их проверку.

Также напоминаем, что в следственном управлении по номеру 290-602 на постоянной основе функционирует телефон «прямой линии», оператор которого имеет техническую возможность соединить позвонившего с руководителем следственного управления либо организовать его личный прием. 

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дзюдоистка Елизавета Степанова стала второй в Кубке Европы
Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представили в рамках презентации #Команды2018
Участники проекта #Команда2018 получат поддержку на реализацию своих проектов
Потенциал общественников велик и его нужно использовать – Михаил Ведерников
Благодаря Михаилу Ведерникову внешнее управление областной типографии прекращено
Михаил Ведерников: Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников
Псковичи взяли серебро чемпионата России 1 лиги по волейболу
Сотрудник колонии в Себеже пытался пронести зеку гашиш
Десять кибербойцов представят Псковскую область на чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
9 апреля 17:32

На пятерку

Псковичей приглашают на «Тотальный диктант»

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации