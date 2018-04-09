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Общество

Благодаря Михаилу Ведерникову внешнее управление областной типографии прекращено

9 апреля 2018 года, 15:45

Арбитражный суд Псковской области принял решение о прекращении процедуры внешнего управления Псковской областной типографией в связи с восстановлением ее платежеспособности, сообщил внешний управляющий предприятия Михаил Атаманов. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Благодаря решению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова о выделении субсидии областная типография погасила задолженность по налогам и коммерции. На сегодняшний день у предприятия не только отсутствуют долги, но оно вернуло и свою платежеспособность. Совместными усилиями нам удалось сохранить имущественный комплекс и 25 рабочих мест для уникальных специалистов полиграфического производства», — рассказал Михаил Атаманов.

Напомним, Псковская областная типография работает с 1918 года и занимается производством книг, журналов, газет, бланков и листовок, оказывает услуги по переплету документов, дипломных работ, реставрации книг, уничтожению документов и приему макулатуры. К своему вековому юбилею старейшее полиграфическое предприятие Псковской области в силу разных причин подошло с целым рядом накопившихся за последние годы проблем. Врио Губернатора Михаил Ведерников подключился к вопросу сохранения типографии с самого начала его работы в регионе. Учитывая его значимость, областные власти не остались в стороне и, несмотря на трудности областного бюджета, нашли возможность выделить более 6 млн рублей на ликвидацию кредиторской задолженности.

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