Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представили в рамках презентации #Команды2018

Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представила Глория Тесля в рамках презентации проекта #Команда2018, которая проходит в администрации Псковской области.

По ее словам, в рамках первого проекта предлагается снимать воспоминания своих предков, тем самым увековечивая истории своих семей. Второй проект связан с информированием горожан о истории названий улиц Пскова.

- К сожалению, не многие знают в честь кого названы улицы города. Поэтому я хотела бы с историками создавать буклеты с целью рассказать вместе с историками о героях войны. А также вместе мы создавали бы социальные ролики с опросами горожан, - рассказала Глория Тесля. -Надеюсь, #Команда2018 сможет поддержать проекты.

Врио губернатора Михаил Ведерников сразу поддержал проект и пригласил девушку на оргкомитет по подготовке к празднованию 9 мая, чтобы презентовать проекты и включить их в перечень обязательных мероприятий.

Напомним, суть проекта #Команда2018 заключается в объединении под единым брендом неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию Псковской области, есть желание изменить жизнь в регионе к лучшему. Автор проекта – врио губернатора Михаил Ведерников.