Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представили в рамках презентации #Команды2018

9 апреля 2018 года, 16:15

Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представила Глория Тесля в рамках презентации проекта #Команда2018, которая проходит в администрации Псковской области.

По ее словам, в рамках первого проекта предлагается снимать воспоминания своих предков, тем самым увековечивая истории своих семей. Второй проект связан с информированием горожан о истории названий улиц Пскова.

- К сожалению, не многие знают в честь кого названы улицы города. Поэтому я хотела бы с историками создавать буклеты с целью рассказать вместе с историками о героях войны. А также вместе мы создавали бы социальные ролики с опросами горожан, - рассказала Глория Тесля. -Надеюсь, #Команда2018 сможет поддержать проекты.

Врио губернатора Михаил Ведерников сразу поддержал проект и пригласил девушку на оргкомитет по подготовке к празднованию 9 мая, чтобы презентовать проекты и включить их в перечень обязательных мероприятий.

Напомним, суть проекта #Команда2018 заключается в объединении под единым брендом неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию Псковской области, есть желание изменить жизнь в регионе к лучшему. Автор проекта – врио губернатора Михаил Ведерников.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дзюдоистка Елизавета Степанова стала второй в Кубке Европы
Псковичей призывают сообщать о фактах коррупции по телефону доверия
Участники проекта #Команда2018 получат поддержку на реализацию своих проектов
Потенциал общественников велик и его нужно использовать – Михаил Ведерников
Благодаря Михаилу Ведерникову внешнее управление областной типографии прекращено
Михаил Ведерников: Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников
Псковичи взяли серебро чемпионата России 1 лиги по волейболу
Сотрудник колонии в Себеже пытался пронести зеку гашиш
Десять кибербойцов представят Псковскую область на чемпионате России

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
9 апреля 17:32

На пятерку

Псковичей приглашают на «Тотальный диктант»

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации