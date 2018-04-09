Участники проекта #Команда2018 получат поддержку на реализацию своих проектов и могут стать общественными помощниками губернатора. Об этом сообщил председатель Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов Денис Матвеев в рамках презентации проекта.

Он поблагодарил Михаила Ведерникова, что именно Молодёжному парламенту он первым рассказал о проекте #Команда2018 и дал нам возможность подключиться к его работе на самом старте.

- Мы гордимся тем, что сделали свой, надеюсь лишь первый, вклад в проект #Команда2018 – помогли визуализировать его идею и сделали платформу, на которой каждый может заявить о себе, - сказал Денис Матвеев.

По словам его словам, до 30 апреля будет происходить сбор анкет, затем состоится презентация проектов. А после их реализации на форуме пройдет выбор общественных помощников.

Напомним, суть проекта #Команда2018 заключается в объединении под единым брендом неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию Псковской области, есть желание изменить жизнь в регионе к лучшему. Автор проекта – врио губернатора Михаил Ведерников.