Потенциал общественников велик и его нужно использовать – Михаил Ведерников

#Команда2018 - это не предвыборный проект. Об этом сказал врио губернатора Псковской области Михаил Ведерников на его презентации.

- Потенциал общественников велик и его нужно использовать. В прошлом году они получили 30 млн рублей на реализацию инициатив, - сообщил глава региона.

- Не важно, молодой человек или нет, он должен взять на себя ответственность за реализацию проектов. Мы сформируем грантовый фонд, выберем координаторов проекта #Команда2018 и вместе открыто будем определять номинатнов этих грантов, - пообещал свою поддержку Михаил Ведерников. - Надеемся, что благодаря этому область может получить новый импульс развития.

Напомним, суть проекта #Команда2018 заключается в объединении под единым брендом неравнодушных и инициативных людей, у которых есть идеи по развитию Псковской области, есть желание изменить жизнь в регионе к лучшему. Автор проекта – врио губернатора Михаил Ведерников.

Ключевые направления проект – это молодежная политика, образование, здравоохранение, сельское хозяйство, экономика, информационная политика, общественная деятельность и спорт.