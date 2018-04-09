Псковичи взяли серебро чемпионата России 1 лиги по волейболу

В Пскове подвели итоги Чемпионата России 1 лиги (зона Северо-Запад) по волейболу среди мужских команд.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе муниципалитета, в соревнованиях приняли участие 10 команд: из Североморска - «Северный флот» (чемпионы 2017 года), Санкт-Петербурга - «Газпром нефть», Ленинградской области - команды Тосно, Приморска, Лодейного поля. Калининград представила команда «Золотая комета», Вологду - Государственный университет, а Карелию - волейболисты из Медвежьегорска и Кондопога. Псковскую область представляла сборная команда города Пскова.

Участники показали высокий уровень спортивной подготовки. До финала дошли команды Пскова и Тосно. В упорной борьбе удача была на стороне гостей. В итоге, чемпионом России 1 лиги, зоны Северо-Запад стала команда Тосно, второе место досталось Пскову, третье - Калининграду. Команды- победители и призеры награждены памятными кубками, игроки - медалями и грамотами. Лучшим игроком в команде Пскова признан Евгений Попов, он был отмечен специальным призом.