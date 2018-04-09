Десять кибербойцов представят Псковскую область на чемпионате России

Подведены итоги Чемпионата Псковской области по компьютерному спорту DOTA 2, CS: GO, на котором была разыграна квота на участие в Чемпионате России по компьютерному спорту 2018 в дисциплине Counter-Strike: Global Offensive, DOTA 2. Как сообщили «Псковской правде» в областном комитете по физической культуре и спорту, в соревнованиях приняли участие 75 спортсменов из всех муниципалитетов области.

По итогам соревнований Псковскую область на Чемпионате России по компьютерному спорту 2018 представят:

В дисциплине Dota 2 (Боевая арена):

Иванов Святослав, Олег Петров, Григорий Пронин, Андрей Ефимов, Алексей Камалов.

В дисциплине CS: GO (Командный тактический шутер):

Андрей Фёдоров, Княз Григорян, Валерий Дмитриев, Константин Драгунов, Андрей Клок.