Сотрудник колонии в Себеже пытался пронести зеку гашиш

В Себеже сотрудник исправительной колонии подозревается в наркопреступлении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного СУ СК.

1 апреля он, действуя в интересах одного из осужденных, пытался пронести на территорию учреждения сверток с наркотическим средством (гашиш), однако был задержан сотрудниками указанной исправительной колонии и полицейскими территориального отдела внутренних дел.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.