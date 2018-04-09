Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Как правильно подать заявку на участие в субботнике: советы псковичам

9 апреля 2018 года, 11:35

Для того, чтобы принять участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по электронному адресу ob845@mail.ru, позвонить по контактному номеру телефона (8112) 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, количество человек, желающих принять участие в уборке территории, а также дату, время и место проведения субботника.

УГХ предоставляет перчатки и мешки для сбора мусора, а компания АСПО установит мусорные контейнеры. По завершению уборки, мешки с мусором будут вывезены коммунальными службами города.

Сегодня ведутся активные работы по уборке территорий кладбищ и воинских захоронений к 9 мая.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дзюдоистка Елизавета Степанова стала второй в Кубке Европы
Псковичей призывают сообщать о фактах коррупции по телефону доверия
Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представили в рамках презентации #Команды2018
Участники проекта #Команда2018 получат поддержку на реализацию своих проектов
Потенциал общественников велик и его нужно использовать – Михаил Ведерников
Благодаря Михаилу Ведерникову внешнее управление областной типографии прекращено
Михаил Ведерников: Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников
Псковичи взяли серебро чемпионата России 1 лиги по волейболу
Сотрудник колонии в Себеже пытался пронести зеку гашиш

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
9 апреля 17:32

На пятерку

Псковичей приглашают на «Тотальный диктант»

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации