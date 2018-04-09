Как правильно подать заявку на участие в субботнике: советы псковичам

Для того, чтобы принять участие в весеннем месячнике, необходимо подать заявку в УГХ по электронному адресу ob845@mail.ru, позвонить по контактному номеру телефона (8112) 29-15-12 или принести заявку лично по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 6. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В заявке необходимо указать название организации, ТСЖ или инициативной группы, количество человек, желающих принять участие в уборке территории, а также дату, время и место проведения субботника.

УГХ предоставляет перчатки и мешки для сбора мусора, а компания АСПО установит мусорные контейнеры. По завершению уборки, мешки с мусором будут вывезены коммунальными службами города.

Сегодня ведутся активные работы по уборке территорий кладбищ и воинских захоронений к 9 мая.