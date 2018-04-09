Мониторинг уплаты земельного налога проведут в псковских садоводствах

По поручению врио губернатора Псковской области Михаила Ведерникова прошло совещание в форме видеоконференцсвязи по вопросу мониторинга стоимости уплаты земельного налога в садоводческих некоммерческих товариществах (СНТ). Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В совещании под руководством начальника главного государственного управления сельского хозяйства и государственного технического надзора Псковской области Николая Романова приняли участие специалисты профильных органов исполнительной власти региона, бюро технической инвентаризации и государственной кадастровой оценки, представители ассоциации садоводов Псковской области и комиссии по садоводам.

Участники рассмотрели вопросы завышенной кадастровой оценки земельных участков, снижения ставки земельного налога и мониторинга размера земельного налога с земель общего пользования в СНТ.

По итогам совещания Николай Романов дал поручение главам районов назначить лиц, ответственных за предоставление информации и координацию деятельности по вопросам садоводческих объединений. Кроме того, он поставил задачу проводить мониторинг уплаты земельного налога с земель общего пользования в СНТ и предоставлять информацию о состоянии, площади и инфраструктуре участков.