Первые палы сухой травы зарегистрированы в Псковской области

Зарегистрированы первые палы травы на юге области в Великолукском и Себежском районах, Кунье и Себеже на общей площади 5,6 Га. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе областного МЧС.

В связи с этим Главное управление МЧС России по Псковской области обращается к гражданам: не жгите сухую траву! За нарушение требований пожарной безопасности грозит штраф:

- для граждан – в размере от 2 тысяч до 3 тысяч рублей;

- для должностных лиц – от 6 тысяч до 15 тысяч рублей;

- для индивидуальных предпринимателей – от 20 тысяч до 30 тысяч рублей;

- для юридических лиц – от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

Если видите начинающийся пал – не проходите мимо, остановитесь и примите меры по тушению огня.