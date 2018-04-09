Пскович попал в полицию за кражу нескольких бутылок пива

В Пскове задержали мужчину, подозреваемого в краже пива. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.
Находившиеся на маршруте патрулирования росгвардейцы получили сообщение, что в охраняемом объекте – магазине на улице Труда сработала сигнализация.
Незамедлительно прибыв на место, они увидели следы проникновения в магазин.
Благодаря грамотным действиям росгвардейцев, подозреваемый 49-летний гражданин был задержан при попытке вынести из магазина 5 полуторалитровых бутылок пива.
Подозреваемого передали сотрудникам полиции.