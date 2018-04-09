Концерт памяти Евгения Вагина пройдет в Пскове 14 апреля

Псковичей и гостей города приглашают на концерт памяти Евгения Вагина, который пройдет 14 апреля в Актовом зале Псковской областной универсальной научной библиотеки (ул. Профсоюзная, д. 2). Об этом «Псковской правде» сообщили в Информационном туристском центре Псковской области.

Начало концерта запланировано на 14.00. На вечере прозвучат песни Евгения Вагина в исполнении его друзей.

Напомним, что Евгений Вагин трагически погиб в ночь на 3 февраля. Он был выдающимся мастером кузнечного дела, основателем «Псковского кузнечного двора», постоянным участником фестиваля «День Скобаря», художником, поэтом, музыкантом и замечательным человеком. Он написал более 200 песен, успел записать 14 музыкальных дисков.