Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Жители Новоржева готовятся к разговору с заместителем прокурора области

9 апреля 2018 года, 09:47

Заместитель прокурора области Виктор Анатольевич Борисенко в апреле организует личный прием граждан в прокуратуре Новоржевского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Личный прием граждан пройдет по адресу: г. Новоржев, ул. К. Маркса, д. 50.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 16 апреля необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Романенкову Сергею Анатольевичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Дзюдоистка Елизавета Степанова стала второй в Кубке Европы
Псковичей призывают сообщать о фактах коррупции по телефону доверия
Проекты «Внуки истории» и «Улицы Героев» представили в рамках презентации #Команды2018
Участники проекта #Команда2018 получат поддержку на реализацию своих проектов
Потенциал общественников велик и его нужно использовать – Михаил Ведерников
Благодаря Михаилу Ведерникову внешнее управление областной типографии прекращено
Михаил Ведерников: Проект #Команда2018 не ограничивается возрастом участников
Псковичи взяли серебро чемпионата России 1 лиги по волейболу
Сотрудник колонии в Себеже пытался пронести зеку гашиш

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество / Образование
9 апреля 17:32

На пятерку

Псковичей приглашают на «Тотальный диктант»

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации