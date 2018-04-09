Жители Новоржева готовятся к разговору с заместителем прокурора области

Заместитель прокурора области Виктор Анатольевич Борисенко в апреле организует личный прием граждан в прокуратуре Новоржевского района. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Личный прием граждан пройдет по адресу: г. Новоржев, ул. К. Маркса, д. 50.

Для встречи с заместителем прокурора области в срок до 16 апреля необходимо обратиться к прокурору Новоржевского района Романенкову Сергею Анатольевичу с заявлением и всеми имеющимися документами по рассматриваемому вопросу.