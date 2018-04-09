Заказ автобусных билетов через интернет теперь доступен жителям поселка Ямм

Жители поселка Ямм в Гдовском районе теперь могут купить через Интернет билеты на междугородние автобусы в направлении на Псков, Гдов, Санкт-Петербург. Такая возможность у них появилась с марта 2018 года. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе ГППО «Псковпассажиравтотранс».
С 2012 года, когда в поселке Ямм была закрыта автостанция, местным жителям приходилось ждать автобуса и покупать билеты у водителя при наличии свободных мест.
Пассажирское агентство ГППО «Псковавтотранс» открыло продажи билетов с отправлением из Ямм на автобусы:
- Гдов – Псков;
- Псков – Гдов – Сланцы;
- Ямм – Гдов;
- Санкт-Петербург – Псков.
Продажа открыта на сайте Псковавтотранс.рф
Справки в колл-центре по телефону 8-800-222-72-72.
Режим работы: ежедневно с 8.00 до 20.00 без выходных.