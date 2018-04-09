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Происшествия

Против бывшего руководителя ОАО «Великолукское ДЭП» возбуждено уголовное дело

9 апреля 2018 года, 09:10

Бывшему руководителю ОАО «Великолукское ДЭП» грозит три года лишения свобод за невыплату более 500 тысяч рублей зарплаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате заработной платы 18-ти работникам предприятия на общую сумму более 570 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.

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