Против бывшего руководителя ОАО «Великолукское ДЭП» возбуждено уголовное дело

Бывшему руководителю ОАО «Великолукское ДЭП» грозит три года лишения свобод за невыплату более 500 тысяч рублей зарплаты. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что ОАО «Великолукское ДЭП» свыше 2-х месяцев имеет задолженность по выплате заработной платы 18-ти работникам предприятия на общую сумму более 570 тыс. рублей.

По материалам прокурорской проверки, направленным в органы предварительного расследования, в отношении бывшего руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше 2-х месяцев заработной платы, совершенная из иной личной заинтересованности руководителем организации).

Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.