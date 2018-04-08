Алексей Немов побывал в великолукской академии физкультуры

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников и четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Алексей Немов

в воскресенье, 8 апреля, в рамках визита в Великие Луки посетили Великолукскую государственную академию физической культуры и спорта, сообщает пресс-служба администрации области.

В одном из крупнейших спортивных вузов СЗФО они побывали в научно-исследовательском институте проблем спорта и оздоровительной физической культуры. Институт оснащен высококлассным современным оборудованием, предназначенным для изучения физических возможностей спортсменов, в том числе с ограниченными возможностями здоровья. С помощью специальной аппаратуры здесь проводятся диагностические исследования дыхательной, сердечно-сосудистой, мышечной и центральной нервной систем человека во время различных видов физической нагрузки. Результаты этих исследований используются для оптимизации тренировочного процесса спортсменов и повышения их технической подготовленности.

Как отметил проректор по научно-исследовательской работе, доктор биологических наук, Заслуженный работник физической культуры Руслан Гордничев, институт активно сотрудничает с ведущими российскими исследовательскими центрами и Калифорнийским университетом. Великолукская академия, по его словам, является лидером по научно-публикаторской активности, в том числе за рубежом, среди спортивных вузов России.

Михаил Ведерников и Алексей Немов также побывали в музее спорта и олимпийского движения Псковского края. Здесь они познакомились со спортивной историей Псковской области и Великих Лук, с именами спортсменов, прославивших страну на Олимпийских играх и различных международных первенствах и чемпионатах.

В завершение осмотра врио губернатора и олимпийский чемпион оставили запись в Книге Почетных гостей. «С большой благодарностью за труды по сохранению истории спортивных достижений города Великие Луки, Псковской области и России. Успехов!» — написали Михаил Ведерников и Алексей Немов.

Великолукская государственная академия физической культуры и спорта более 40 лет готовит профессиональные кадры для спортивной сферы Псковской области. За это время выпускниками академии стали более 5 тыс специалистов. Среди них — Заслуженные тренеры России, победители и призеры Олимпийских игр. Здесь работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, среди которых 75% кандидатов и докторов наук, 7 заслуженных работников физической культуры РФ, 21 отличник физической культуры. Вуз располагает хорошей материально-технической базой: пятью специализированными спортивными залами, бассейном, лыжной базой, стадионом.