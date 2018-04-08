Алексей Немов дал мастер-класс великолукским спортсменам

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Сегодня, 8 апреля, четырехкратный олимпийский чемпион по спортивной гимнастике, обладатель 12 олимпийских наград и различных титулов, заслуженный мастер спорта Алексей Немов провел мастер-класс для великолукских спортсменов, сообщает пресс-служба администрации области. Встреча состоялась в Великолукской государственной академии физической культуры и спорта, в ней приняли участие преподаватели и тренеры академии, воспитанники великолукской детско-юношеской спортивной школы № 1 «Атлетика» и жители города.

Алексей Немов прибыл в регион по приглашению временно исполняющего обязанности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

«Сегодня у нас еще один повод для радости: у нас в гостях легенда российского спорта Алексей Немов. Учитывая спортивные традиции Великих Лук, я не мог не пригласить Алексея Юрьевича, чтобы он провел для вас мастер-класс», — сказал Михаил Ведерников.

Он поблагодарил Алексея Немова за то, что он принял приглашение и приехал, и выразил надежду, что его визиты в Псковскую область станут доброй традицией.

«У вас прекрасная возможность пообщаться с легендой мирового спорта. Смотрите, что он будет показывать, задавайте вопросы, учитесь, проявляйте терпение, настойчивость. Я уверен, что через небольшой промежуток времени мы будем радоваться вашим победам, а вы будете славить Великие Луки, нашу Псковскую область и всю страну», — подчеркнул Михаил Ведерников.

«Спасибо вам огромное за то, что вы сегодня здесь. Давайте получим максимум пользы от того, что мы собрались вместе в этот день», — сказал в свою очередь выдающийся спортсмен.

Мастер-класс олимпийского чемпиона начался с общей разминки. Затем Алексей Немов дал гимнастам советы по отработке упражнений на параллельных и разновеликих брусьях, кольцах и других спортивных снарядах. Отвечая на вопросы из зала, знаменитый спортсмен рассказал, что его любимым снарядом является перекладина, а сложнее всего ему всегда давались кольца, на которых ему приходилось много работать, чтобы попасть в сборную страны.

Начинающим гимнастам Алексей Немов дал три совета: быть трудолюбивыми, любить свое дело и делать его честно, с уважением относиться к своим соперникам. Также он обратился к родителям спортсменов и призвал их любить и поддерживать своих детей в любой ситуации.

Одна из мам поблагодарила чемпиона за визит в Великие Луки. «Для детей это большая поддержка, они навсегда запомнят эту встречу и с еще большим желанием и усилием будут заниматься спортом», — отметила она.

В завершение встречи Алексей Немов сфотографировался со спортсменами и раздал поклонникам автографы на память