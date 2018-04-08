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Общество

В 117 храмах области прошли торжественные литургии и крестные ходы

8 апреля 2018 года, 13:39

В ночь с 7 на 8 апреля 2018 года на территории 80 населённых пунктов Псковской области состоялись мероприятия, посвящённые празднованию православного праздника «Светлое Христово Воскресение. Пасха».

В 117 храмах и церквях региона прошли торжественные литургии и крестные ходы, в которых приняли участие более 25 тысяч человек.

Для обеспечения безопасного проведения пасхальных церемоний было задействовано около 400 полицейских, сотрудников и военнослужащих Росгвардии, представителей частных охранных организаций и народных дружин. Благодаря организованному несению службы сотрудниками органов внутренних дел праздничные мероприятия для псковичей прошли без нарушений общественного порядка, сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

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