Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Пасхи

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю всех православных христиан со Светлым праздником Пасхи!

Это великий праздник дарит миллионам людей радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Это день, когда всех нас объединяет сама основа нашей национальной культуры — духовные ценности православия.

Для Псковской области это по-настоящему народный праздник с многовековыми историческими и культурными традициями. Сегодня вся наша земля наполняется колокольным звоном, возвещая о радостном событии. Каждый наш храм соберет сотни людей — ведь это праздник для каждого дома, каждой семьи.

Пасху принято отмечать в кругу близких и родных. Этот праздник играет важную роль в сохранении традиций, воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Поэтому особенно хочу вам сегодня пожелать любви, взаимопонимания и заботы о ближнем.

Желаю всем православным христианам, всем гражданам России, празднующим Пасху Христову, мира, счастья и благополучия!

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников