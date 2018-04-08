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Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с праздником Пасхи

8 апреля 2018 года, 08:27

Уважаемые жители Псковской области!

Поздравляю всех православных христиан со Светлым праздником Пасхи!

Это великий праздник дарит миллионам людей радость и надежду, вдохновляет на добрые дела и благие устремления. Это день, когда всех нас объединяет сама основа нашей национальной культуры — духовные ценности православия.

Для Псковской области это по-настоящему народный праздник с многовековыми историческими и культурными традициями. Сегодня вся наша земля наполняется колокольным звоном, возвещая о радостном событии. Каждый наш храм соберет сотни людей — ведь это праздник для каждого дома, каждой семьи.

Пасху принято отмечать в кругу близких и родных. Этот праздник играет важную роль в сохранении традиций, воспитании подрастающего поколения и укреплении института семьи. Поэтому особенно хочу вам сегодня пожелать любви, взаимопонимания и заботы о ближнем.

Желаю всем православным христианам, всем гражданам России, празднующим Пасху Христову, мира, счастья и благополучия!

Врио Губернатора Псковской области Михаил Ведерников

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