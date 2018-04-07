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Транспорт / Безопасность

В Псковской области вводится временное ограничение движения большегрузов

7 апреля 2018 года, 10:35

В связи со снижением несущей способности конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванной их переувлажнением в весенний период вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования регионального значения с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств: 4.5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двухосной тележки и 3.5 тонны на каждую ось трехосной тележки. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области.

Более подробную информацию можно получить на сайте Государственного комитета Псковской области по транспорту: transport.pskov.ru или по телефону 66-22-95.

Постановлением администрации города Пскова №313 от 13.03.2018 года с 19 марта по 18 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного значения на территории муниципального образования «город Псков» с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств и полной массой более 8 тонн.

Более подробную информацию можно получить на официальном сайте администрации города Пскова или по телефонам: 720021, 291508.

Постановлением администрации города Великие Луки №488 от 14.03.2018 года 19 марта по 17 апреля 2018 года вводится временное ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, следующих по автомобильным дорогам местного значения на территории муниципального образования «Город Великие Луки» с превышением временно установленных предельно допустимых значений нагрузок на оси транспортных средств: 4.5 тонны для одиночной оси, 4 тонны на каждую ось двухосной тележки и 3.5 тонны на каждую ось трехосной тележки.

Более подробная информация предоставляется на сайте Аадминистрации города Великие Луки или по телефонам: 881153-36254, 881153-37384, 881153-37234.

Ограничений в движении грузовых транспортных средств по федеральным автодорогах области не введено.

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