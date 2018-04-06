Екатерина Родина о тотальном диктанте: Это очень интересно, когда люди приходят поколениями

В последние годы Тотальный диктант псковичи приходят писать семьями. Об этом сообщили организаторы мероприятия, представители организации «Вечевой орден» Ольга и Екатерина Родины на пресс-конференции в пресс-центре «Псковской правды».

- Это очень интересно, когда люди приходят поколениями, - отмечает Екатерина Родина. - 14 апреля в 14.00 псковичи в четвертый раз напишут тотальный диктант. Традиционно открытой площадкой, куда можно прийти без регистрации, станет 63 аудитория главного корпуса ПсковГУ и аудитория 33 в корпусе на ул. Советской.

- Если участников будет больше, в главном корпусе откроем одну-две аудитории. И еще одна площадка, которая нам нравится – это клуб TIR, -сообщила Екатерина Родина.

TIR – это закрытая площадка. Вместимость клуба – 40 человек. Желающим писать диктант на закрытой площадке, необходима предварительная регистрация на сайте. Это связано с ограниченным количеством мест.

Возможно, диктант пройдет в одном из закрытых учреждений Пскова. Но организаторы пока держат в секрете название этого учреждения.

Что касается дикторов, ведутся переговоры с администрацией области. Возможно, диктовать текст диктанта будет кто-то из представителей областной власти. Также традиционно в роли «диктаторов» выступят преподаватели филологического факультета ПсковГУ.

Текст тотального диктанта приходит за час до начала. Работы проверят преподаватели ПсковГУ, и результаты можно будет узнать уже на следующий день, на сайте или в университете.

Напомним, что тотальный диктант – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции – показать, что быть грамотным – важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком не легко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в Новосибирске в студенческом клубе гуманитарного факультета НГУ «Глум-клуб» в начале 2000-х годов. Первый тотальный диктант состоялся в 2004 году как акция студентов гуманитарного факультета Новосибирского государственного университета. Первыми «диктаторами» – с 2004 по 2008 год – были преподаватели НГУ. За 13 лет существования тотальный диктант превратился в масштабное всемирное событие. В 2016 году акция прошла в 732 городах, охватив 68 стран, ее участниками стали более 145 000 человек. Тотальный диктант – общественный проект, который реализуется силами активистов и волонтеров. Организатор акции – фонд «Тотальный диктант» (Новосибирск). Текст тотального диктанта каждый год специально для акции пишет известный писатель. Участвовать в тотальном диктанте может любой желающий, независимо от возраста, пола, образования, вероисповедания, профессии, семейного положения, интересов и политических взглядов.