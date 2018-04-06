Путин снял Тушмалова с должности главы СУ СК по Псковской области

Президент России Владимир Путин снял с должностей 11 генералов МВД, ФСИН, МЧС и СК. Глава государства подписал соответствующий указ. Соответствующий указ в пятницу, 6 апреля, опубликован на интернет-портале правовой информации.

Среди освобожденных от должностей - глава СУ СК по Псковской области генерал-майор Олег Тушмалов.

Должностей, в частности, лишились замначальника Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД генерал-майор Павел Бугаев, начальник Научно-исследовательского института ФСИН генерал-майор Андрей Быков, начальник Уральского юридического института МВД генерал-майор Александр Гук и начальник Академии государственной противопожарной службы МЧС генерал-полковник Шамсутдин Дагиров.

Также в списке освобожденных от должностей фигурируют начальник управления ФСИН по Удмуртии полковник Владимир Доронин, глава следственного управления СК по Свердловской области генерал-лейтенант Валерий Задорин, глава СУ СК по Красноярскому краю генерал-лейтенант Игорь Напалков и министр внутренних дел Удмуртской республики генерал-майор Александр Первухин.

Кроме того, с должностей сняты глава СУ СК по Пензенской области генерал-лейтенант Олег Трошин, глава СУ СК по Белгородской области генерал-майор Александр Сергеев и замначальника ГУ МВД по Волгоградской области генерал-майор Виталий Шевченко.