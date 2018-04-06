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Общество

Борьбу с алкоголизацией населения обсудили на межведомственном совещании в Опочке

6 апреля 2018 года, 17:02

Дополнительные меры по борьбе с алкоголизацией населения обсудили на межведомственном совещании в Опочке. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Место проведения заседания было выбрано неслучайно. В прошлом году в Опочецком районе от алкоголя погибло 10 человек. Это самый высокий показатель по области. По сравнению с 2016 годом он вырос более чем в 2 раза, несмотря на то, что в течение последних лет планомерно снижался. Так, в 2014 году в районе от алкогольных отравлений умерло 16 человек, в 2015 году — 13, в 2016 году — 4 человека.

В ходе заседания участники отметили, что в Опочецком районе регулярно проводится профилактическая работа с населением. Алкоголезависимые пациенты получают медицинскую помощь врача-нарколога районной больницы. В свою очередь правоохранительные органы ведут работу по выявлению незаконной торговли спиртосодержащей продукцией. В прошлом году они пресекли 31 случай незаконной продажи алкоголя, более 6 тыс литров продукции было изъято из оборота. Вместе с тем продажа нелицензионного алкоголя остается в муниципальном образовании распространенным явлением.

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