Александр Братчиков: Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет

Власти Пскова рассчитывают на объективное расследование уголовного дела в отношении руководителя УГХ Алексея Захарова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы администрации муниципалитета Александра Братчикова, возбуждение уголовного дела связано с реконструкцией набережной реки Великой в 2012-2014 году, в частности с подписанием дополнительного соглашения на осуществление стройтехнадзора.

Александр Братчиков выразил предположение, что у следственного комитета были веские основания для возбуждения уголовного дела. «Уверен, что наши следственные органы достаточно компетентны, и будет проведено объективное всестороннее расследование и даны оценки всем имеющимся фактам. Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», - заключил он.

Руководителю УГХ не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств. На сегодняшний день оснований для отстранения Алексея Захарова от занимаемых должностей нет