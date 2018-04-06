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Общество

Александр Братчиков: Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет

6 апреля 2018 года, 15:41

Власти Пскова рассчитывают на объективное расследование уголовного дела в отношении руководителя УГХ Алексея Захарова. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

По словам главы администрации муниципалитета Александра Братчикова, возбуждение уголовного дела связано с реконструкцией набережной реки Великой в 2012-2014 году, в частности с подписанием дополнительного соглашения на осуществление стройтехнадзора.

Александр Братчиков выразил предположение, что у следственного комитета были веские основания для возбуждения уголовного дела. «Уверен, что наши следственные органы достаточно компетентны, и будет проведено объективное всестороннее расследование и даны оценки всем имеющимся фактам. Суд решит, виновен Алексей Захаров или нет», - заключил он.

Руководителю УГХ не предъявляется обвинение в хищении бюджетных средств. На сегодняшний день оснований для отстранения Алексея Захарова от занимаемых должностей нет

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