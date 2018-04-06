В Печорах устранят все замечания в домах для переселенцев из аварийного жилья

Подрядчики по гарантии устранят все замечания общественников к качеству домов № 9 по улице Новая и № 10 по улице Сельская в Печорах. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

Представители подрядных организаций уже составили акты с указанием видов и сроков работ. Не-которые из них будут выполнены уже на следующей неделе. Также в ближайшее время подрядчик заменит козырек подъезда, который был деформирован упавшей на него глыбой льда, и установит снегозадержатели на крыше.

К наружным работам специалисты приступят с наступлением благоприятных погодных условий.