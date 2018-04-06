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Общество

Псковичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды

6 апреля 2018 года, 14:07

В связи с осадками и ухудшением видимости псковичам-водителям рекомендуют быть предельно внимательными на дорогах.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМВД, необходимо увеличивать дистанцию до впереди идущих автомобилей, максимально соблюдать боковой интервал и скорость движения, избегать резких торможений и ускорений, поскольку все это может привести к неуправляемому заносу автомобиля.

Пешеходам напоминаем о необходимости быть предельно осторожными на проезжей части. Переходить проезжую часть дороги следует только по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора.

А при переходе дороги в темное время суток взрослым и детям важно использовать на одежде световозвращающие элементы, которые помогут вам стать более заметными для водителей проезжающих транспортных средств.

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