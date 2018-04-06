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Общество

Золотые значки ГТО получили более 150 псковских школьников

6 апреля 2018 года, 14:03

5 апреля в Доме детского творчества в Пскове прошла церемония награждения золотыми знаками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Всего было награждено 167 человек золотыми знаками отличия с I по V ступени (6-17 лет), а 24 апреля состоится вручение 326 серебряных и бронзовых знаков ГТО.

Примечательно, что за первые три месяца 2018 года около 1200 человек уже попробовали свои силы в сдаче норм комплекса «Готов к труду и обороне».

В период с 9 января по 30 декабря 2017 года в испытаниях приняли участие 1 673 человека. Из них зна-ками отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» награж-дены 836 человек, золотые знаки заслужили 365 человек, на серебряные знаки сдало 342 человека, а на бронзовые - 129 человек.

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