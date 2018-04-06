Певица Лилия Евсеева выступила в исправительных учреждениях Псковской области

В преддверии Великой Пасхи исправительные учреждения Псковской области посетила с концертной программой православная певица, композитор, автор и исполнитель песен Лилия Евсеева. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Во время концерта у осужденных появилась возможность услышать в исполнении певицы песни духовного, патриотического и, конечно же, лирического содержания, как собственного сочинения, так и других авторов. Певица исполняла песни о России, о ее городах, также были исполнены песни о вере и чистоте русского народа. В перерывах Лилия Евсеева общалась с осужденными, рассказывала различные истории из жизни людей и о своих духовных переживаниях.

Стоит отметить, что православная певица посещает исправительные учреждения Псковской области уже не первый раз, многие осужденные помнят ее по прошлым выступлениям и с большим удовольствием пришли на ее концерт вновь.

В знак благодарности, осужденные одной из исправительных колоний УФСИН России по Псковской области, подарили певице икону с изображением Божьей Матери.