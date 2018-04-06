Псковские рыбаки пренебрегают предупреждениями МЧС о выходе на лед

В ходе такого профилактического выхода сотрудники группы патрульной службы № 1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» провели разъяснительные беседы с рыбаками, призывая их соблюдать правила безопасности, вручили памятки, ознакомили с Распоряжением администрации города о запрете выхода и выезда на лёд. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Несмотря на действующее Распоряжение о запрете выхода и выезда на лёд самые азартные рыболовы-любители выходят на подлёдную рыбалку, однако такая рыбалка может закончиться плачевно. К сожалению, в этом году были зафиксированы случаи, когда граждане, пренебрегая правилами поведения на льду, поплатились своей жизнью.

Государственные инспекторы по маломерным судам ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Псковской области» призывают жителей нашего города помнить, что выход на лёд водоёмов крайне опасен!