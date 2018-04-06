Личность домушника, обчистившего дом в Великих Луках, установлена

Безработного жителя Великих Лук подозревают в хищении имущества. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Разбил окно в строящийся дом в проезде Полевом проник неизвестный злоумышленник. Отсюда он вынес два перфоратора, две «болгарки» и удлинитель, принадлежащие 35-летнему мужчине. Причиненный ущерб превысил 20 тысяч рублей. Обнаружив пропажу, потерпевший обратился в полицию.

Личность подозреваемого стражи порядка установили оперативно. Им оказался безработный великолучанин, 1991 года рождения. Возбуждено уголовное дело.