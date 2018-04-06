Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

Хирург из Калининграда успешно прооперировал сердце 56-летнего псковича

6 апреля 2018 года, 10:07

По соглашению между регионами в Калининграде прооперировали первого пациента из Псковской области. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

- Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 56-летнему псковичу по федеральной квоте. «Было сделано стентирование двух сосудов сердца. Операция прошла успешно, состояние больного удовлетворительное. Вчера мужчину выписали, — сообщил кардиохирург Федерального центра высоких медицинских технологий Михаил Исаян.

В прошлом году около 2 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную помощь в больницах региона, еще более 3,2 тысячи человек — в медицинских организациях других субъектов РФ. В среднем после подачи документов на плановые операции в федеральных центрах пациенты ждут в очереди от одного до трех месяцев. Преимуществом калининградского учреждения, с которым подписан договор, является короткий срок ожидания.

- С того момента, как информация об этом пациенте появилась у нас, до его приезда в центр прошло буквально несколько дней. По нашим правилам, мы иногородних оформляем в отделение сразу, в любое время суток, в том числе в выходные дни. В таком оперативном режиме готовы и дальше работать с Псковским регионом, — отметил сердечно-сосудистый хирург.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды
Золотые значки ГТО получили более 150 псковских школьников
Певица Лилия Евсеева выступила в исправительных учреждениях Псковской области
Псковские рыбаки пренебрегают предупреждениями МЧС о выходе на лед
Личность домушника, обчистившего дом в Великих Луках, установлена
Новой военной формой обеспечили девятиклассников из Куньинского района
Зампрокурора области планирует приехать в Дно для встречи с местными жителями
До 16 апреля псковским страхователям необходимо предоставить отчетность в ПФР
Стали известны имена лучших педагогов Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации

Общество / Шоу
4 апреля 10:29

Шанс для любви

«Модный приговор» помог великолучанке сохранить семью