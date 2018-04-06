Хирург из Калининграда успешно прооперировал сердце 56-летнего псковича

По соглашению между регионами в Калининграде прооперировали первого пациента из Псковской области. Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

- Высокотехнологичная медицинская помощь оказана 56-летнему псковичу по федеральной квоте. «Было сделано стентирование двух сосудов сердца. Операция прошла успешно, состояние больного удовлетворительное. Вчера мужчину выписали, — сообщил кардиохирург Федерального центра высоких медицинских технологий Михаил Исаян.

В прошлом году около 2 тысяч жителей Псковской области получили высокотехнологичную помощь в больницах региона, еще более 3,2 тысячи человек — в медицинских организациях других субъектов РФ. В среднем после подачи документов на плановые операции в федеральных центрах пациенты ждут в очереди от одного до трех месяцев. Преимуществом калининградского учреждения, с которым подписан договор, является короткий срок ожидания.

- С того момента, как информация об этом пациенте появилась у нас, до его приезда в центр прошло буквально несколько дней. По нашим правилам, мы иногородних оформляем в отделение сразу, в любое время суток, в том числе в выходные дни. В таком оперативном режиме готовы и дальше работать с Псковским регионом, — отметил сердечно-сосудистый хирург.