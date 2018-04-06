Новой военной формой обеспечили девятиклассников из Куньинского района

Ученики 9 класса Жижицкой школы Куньинского района и их родители направили в областное Собрание письмо с благодарностью в адрес депутата Олега Савельева, обеспечившего формой отряд юнармейцев «Молния». Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного парламента.

- Ребята почувствовали себя единой командой, отрядом, который несёт ответственность перед односельчанами за своё поведение, учёбу и спортивные достижения, - рассказала председатель родительского комитета Елена Заверняева и поблагодарила депутатов регионального парламента за понимание, заботу и неравнодушное отношение к просьбам земляков. - Желаем вам благополучия, здоровья и воплощения всех замыслов. Пусть ваша щедрость и внимательность вернуться к вам сторицей!

Подаренную парадную военную форму часовые-юнармейцы обновят 9 мая во время митинга на братском захоронении в деревне Жижица.