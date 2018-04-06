Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Общество

До 16 апреля псковским страхователям необходимо предоставить отчетность в ПФР

6 апреля 2018 года, 09:25

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели Псковской области должны представлять в Пенсионный фонд РФ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ОПФР по Псковской области, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. За март 2018 года отчётность необходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения:

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника,

- фамилия, имя, отчество работника,

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчётный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М составила 25 человек и более, то отчётность необходимо представлять в электронном виде.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Псковичей призвали быть внимательнее на дорогах из-за погоды
Золотые значки ГТО получили более 150 псковских школьников
Певица Лилия Евсеева выступила в исправительных учреждениях Псковской области
Псковские рыбаки пренебрегают предупреждениями МЧС о выходе на лед
Личность домушника, обчистившего дом в Великих Луках, установлена
Хирург из Калининграда успешно прооперировал сердце 56-летнего псковича
Новой военной формой обеспечили девятиклассников из Куньинского района
Зампрокурора области планирует приехать в Дно для встречи с местными жителями
Стали известны имена лучших педагогов Псковской области

Комментарии

Авторизация
No comments

Общество
6 апреля 14:19

Отголоски Кемерово

Псковичи жалуются главе региона на закрытые двери в школах и больницах

Общество / Здоровье
6 апреля 09:50

Вышел срок

Псковичи переживают, что в городской больнице закроют отделение гипербарической оксигенации

Общество / Шоу
4 апреля 10:29

Шанс для любви

«Модный приговор» помог великолучанке сохранить семью