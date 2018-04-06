До 16 апреля псковским страхователям необходимо предоставить отчетность в ПФР

Ежемесячную форму СЗВ-М «Сведения о застрахованных лицах» работодатели Псковской области должны представлять в Пенсионный фонд РФ не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.

Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе ОПФР по Псковской области, если последний день срока приходится на выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. За март 2018 года отчётность необходимо представить не позднее 16 апреля 2018 года.

О каждом сотруднике (включая граждан, которые заключили договора гражданско-правового характера, на вознаграждения по которым в соответствии с законодательством РФ начисляются страховые взносы) представляются следующие сведения:

- страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) работника,

- фамилия, имя, отчество работника,

- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН).

Если за отчётный период численность сотрудников, за которых предоставляется форма СЗВ-М составила 25 человек и более, то отчётность необходимо представлять в электронном виде.