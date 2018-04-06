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Общество

Стали известны имена лучших педагогов Псковской области

6 апреля 2018 года, 09:16

В Пскове прошла церемония закрытия областных конкурсов педагогического мастерства «Учитель года России - 2018», «Воспитатель года России - 2018» «Педагог-психолог России - 2018», «Мастер года - 2018» и «Сердце отдаю детям». Об этом «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона.

В этом году за звание лучшего в профессии боролись 47 педагогов из 13 муниципальных образований региона. По итогам профессиональных состязаний победителем областного конкурса «Педагог-психолог России — 2018» стала Ольга Иванова из Псковской инженерно-лингвистической гимназии.

Лучшим педагогом дополнительного образования в конкурсе «Сердце отдаю детям» признана Оксана Рахманова, руководитель художественного объединения «Чернильница» Дома детского творчества имени Александра Матросова (Великие Луки).

«Мастером года-2018» выбрана преподаватель профессиональных дисциплин Псковского колледжа профессиональных технологий и сервиса Татьяна Тихонова.

Первое место в конкурсе «Воспитатель года России-2018» заняла Нелли Кошевая из великолукского детского сада № 4.

Звание «Учитель года» присуждено учителю истории и обществознания лицея № 4 города Пскова Илье Казанцеву.

После победы на областном этапе лучшие учителя, воспитатели, педагоги-психологи и работники допобразования Псковской области продемонстрируют свои умения, знания и талант на всероссийских конкурсах.

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