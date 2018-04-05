Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры в Пскове

Сегодня, 5 апреля, в медицинское учреждение Пскова для обследования госпитализирован четырехлетний малыш. Утром выпал из окна квартиры, расположенной на втором этаже. Об этом «Псковской правде» рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Псковской области.

По предварительным данным, ребенок выпал через открытое окно, взобравшись на приставленный к нему предмет, когда находился без присмотра взрослых.

В ведомстве отмечают, что с потеплением падение из окон и с балконов становится одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах. Дети очень уязвимы перед раскрытым окном из-за естественной любознательности. Следователи призывают псковичей к бдительности.

1. Никогда не держите окна помещения открытыми, если там находится ребенок. Вам кажется, что вы рядом, но секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в жизни ребенка.

2. Не надейтесь на москитные сетки – дети опираются на них и выпадают вместе с ними наружу.

3. Никогда не оставляйте ребенка без присмотра.

4. Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог самостоятельно открыть окно.

5. Отодвиньте от окон все виды мебели, чтобы ребенок не мог залезть на подоконник.

6. По возможности, открывайте окна сверху, а не снизу.

7. Ставьте на окна специальные фиксаторы, которые не позволяют ребенку открыть окно более, чем на несколько сантиметров.

8. Если у вас нет возможности прямо сейчас установить фиксирующее оборудование, вы легко можете просто открутить отверткой болты, крепящие рукоятки и убрать их повыше, используя по мере необходимости и сразу вынимая после использования.

Эти элементарные меры и постоянная бдительность родителей помогут сохранить жизнь ребенка.