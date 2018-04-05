У угонщика в Новосокольническом районе на дороге заглох двигатель

В Новосокольническом районе установлен местный житель, подозреваемый в угоне легковушки. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе областного УМДВ, в ночное время 4 апреля с территории АЗС у гражданина угнали автомобиль «ВАЗ-2107».

Получив сообщение о данном происшествии, полицейские в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого. Им оказался 35-летний житель деревни Маево Новосокольнического района. Угнанная автомашина обнаружена. По имеющимся данным, подозреваемый собирался доехать до Новосокольников, но у легковушки заглох двигатель. Мужчина бросил машину и ушел пешком домой.

Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.