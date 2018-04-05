Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере

Судно на воздушной подушке Аварийно-спасательной службы Псковской области доставило груз продуктов и товаров первой необходимости на остров Залита в Псковском озере. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе областного МЧС.

Также нередко спасатели доставляют на удаленные территории врачей и других специалистов (например, энергетиков), либо забирают с островов больных людей, которым требуется профессиональная медицинская помощь. Обычно жителям островов спасатели доставляют различные продукты, в том числе сахар, муку, лук, мясные и молочные продукты, хлебобулочные изделия, консервы, фрукты, а также другие товары первой необходимости. Чтобы пополнить ассортимент местных магазинов, спасателям пришлось сделать несколько рейсов между островом и посёлком Жидилов Бор, где происходила загрузка продуктов. Не остаётся без внимания и население других островов Псковского озера - в ближайшее время запланирована доставка жителей острова Колпино на продуктами в магазин.

Отметим, что все «островитяне» выражают благодарность органам власти и спасателям за помощь. Подобная деятельность позволяет жителям островов не чувствовать себя покинутыми и оторванными от «большой земли», они знают, что помощь придёт к ним в любой ситуации.