Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области

В хозяйствах Псковской области осуществляется весенней контроль за проведением туберкулинизации крупного рогатого скота. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе администрации региона.

В марте специалисты ведомства совместно с районной ветслужбой провели плановые диагностические исследования животных на туберкулез в Островском и Пыталовском районах. Здесь уже были проверены более 1,2 тыс коров в хозяйствах «Аграрник» и «Линово». Всего в весенний период будут обследованы более 25 тыс животных во всех районах области.

Согласно плану противоэпизоотических мероприятий, в регионе в этом году будут проведены более 110 тыс исследований на наличие палочки Коха у крупного рогатого скота в хозяйствах всех форм собственности. Также в настоящий момент запланировано более 40 тыс исследований животных на бруцеллез, 10 тыс из которых уже проведены в первом квартале.