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Происшествия

Житель Острова пытался украсть из магазина алкоголь и закуску

5 апреля 2018 года, 15:40

В Острове экипаж вневедомственной охраны задержал мужчину, подозреваемого в хищении. Об этом «Псковской правде» сообщили в пресс-службе отдела Росгвардии по Псковской области.

Находившейся на маршруте патрулирования экипаж группы задержания вневедомственной охраны Отдела Росгвардии по Псковской области получил сообщение, что из охраняемого объекта – магазина на улице Карла Маркса, поступил сигнал «Тревога».

Сотрудники Росгвардии незамедлительно прибыли на место происшествия и задержали 33-летнего гражданина, который похитил из торгового зала спиртные напитки и продукты питания.

Для дальнейшего разбирательства подозреваемый передан сотрудникам полиции.

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