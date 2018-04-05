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Общество

У Пскова появился официальный Telegram-канал

5 апреля 2018 года, 15:03

Пресс-служба города Пскова открыла свой канал в Telegram. Поводом для этого стало создание в мессенджере фейк-аккаунта Главы города Ивана Цецерского. «К этому аккаунту я не имею никакого отношения, - заявил Глава муниципалитета. Скорее всего, это дело рук политических хулиганов. Видимо, у кого-то много свободного времени, чтобы заниматься такими вещами. Но это событие подтолкнуло нас к тому, чтобы создать официальный канал муниципалитета в Telegram, где мы будем размещать официальные и достоверные новости».

Для того, чтобы подписаться на канал, нужно перейти по ссылке: https://t.me/pskovgorod.

Канал также можно найти в мессенджере по поиску: @pskovgorod.

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