У Пскова появился официальный Telegram-канал

Пресс-служба города Пскова открыла свой канал в Telegram. Поводом для этого стало создание в мессенджере фейк-аккаунта Главы города Ивана Цецерского. «К этому аккаунту я не имею никакого отношения, - заявил Глава муниципалитета. Скорее всего, это дело рук политических хулиганов. Видимо, у кого-то много свободного времени, чтобы заниматься такими вещами. Но это событие подтолкнуло нас к тому, чтобы создать официальный канал муниципалитета в Telegram, где мы будем размещать официальные и достоверные новости».

Для того, чтобы подписаться на канал, нужно перейти по ссылке: https://t.me/pskovgorod.

Канал также можно найти в мессенджере по поиску: @pskovgorod.