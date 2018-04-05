Политика   Экономика   Общество   Культура   Происшествия        
0

Политика

Михаил Ведерников принимает участие в заседании Госсовета при Президенте по вопросам развития конкуренции

5 апреля 2018 года, 15:01

Временно исполняющий обязанности губернатора Псковской области Михаил Ведерников принимает участие в заседании Государственного совета Российской Федерации под председательством президента Владимира Путина. Как сообщили «Псковской правде» в пресс-службе администрации региона, заседание проходит в Большом Кремлевском дворце в Москве с участием глав регионов РФ и посвящено вопросу приоритетных направлений деятельности субъектов РФ по содействию развитию конкуренции в России.

С докладами по теме выступят руководители рабочей группы по подготовке к заседанию Государственного совета глава Удмуртской Республики Александр Бречалов и руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев, а также Министр экономического развития Максим Орешкин и Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов.

На заседании будут рассмотрены необходимые меры для достижения целей, сформулированных в Указе президента от 21 декабря 2017 года «Об основных направлениях государственной политики по развитию конкуренции». Согласно документу, планируется снизить уровень административных барьеров, препятствующих развитию конкуренции, обеспечить равные условия и свободу экономической деятельности на территории страны, развитие малого и среднего предпринимательства, а также направленность госинвестиций на развитие конкуренции.

  Подпишись на нас в соцсетях

Другие новости:

Четырехлетний ребенок выпал из окна квартиры в Пскове
У угонщика в Новосокольническом районе на дороге заглох двигатель
Спасатели доставили продукты на остров Залита в Псковском озере
Весенний контроль за здоровьем крупного рогатого скота осуществляется в Псковской области
Житель Острова пытался украсть из магазина алкоголь и закуску
У Пскова появился официальный Telegram-канал
Финальные игры чемпионата России по волейболу среди мужчин пройдут в Пскове (РАСПИСАНИЕ)
Заявиться на участие в танцевальном «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» псковичи могут до 19 апреля
Стало известно, кто будет мониторить пожарную обстановку в псковских лесах

Комментарии

Авторизация
No comments

Политика / Финансы
4 апреля 09:27

Нелишние деньги

Михаил Ведерников пополнил региональный бюджет (ИНФОГРАФИКА)

Политика / Выборы
19 марта 20:57

Выбрали!

Изменения в настрое жителей области ощутили на президентских выборах международные наблюдатели

Политика / Выборы
19 марта 14:30

Работаем дальше

Выборы — только тире в длинном предложении развития страны