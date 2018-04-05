Заявиться на участие в танцевальном «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» псковичи могут до 19 апреля

На участие во Всероссийском танцевальном хип-хоп фестивале «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» поступило 42 заявки. Об этом «Псковской правде» сообщили в городском молодежном центре.

На танцпол выйдут участники из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода, Острова и Порхова. Заявки принимаются в группе ВКонтакте до 19 апреля. Псковская область – единственный регион, где участие в «БЕЗ_ПРЕДЕЛе» бесплатное.

Новшеством восьмого фестиваля станет разделение командной номинации ШОУ «ALL STYLES» на 2 возрастные подгруппы: 3- 10 лет и 11-35 лет. Кроме того, в этом году в ходе фестиваля впервые состоится отбор в номинацию «Чем богат» Ежегодного международного фестиваля хип-хоп культуры YALTA SUMMER JAM.

Отборочный тур фестиваля «БЕЗ_ПРЕДЕЛ» пройдет 20 апреля в Псковском областном колледже искусств им.Н.А. Римского-Корсакова (Псков, ул.В.Шуйского, д.2) с 16:00 до 19:00. Финальные выступления запланированы на 21 апреля в спортивно-развлекательном комплексе «Простория». Победителей ждут щедрые подарки от спонсоров, а также денежные призы!